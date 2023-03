A resposta de Flávio Dino a deputado que associa PT ao PCC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um embate entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o deputado federal André Fernandes (PL) tensionou a audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 28. A discussão começou quando o deputado bolsonarista discursou por oito minutos sobre uma fake news – a de que o Partido dos Trabalhadores (PT) teria ligações com afacção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Dino respondeu as falas do político e ao final do debate rebateu outra mentira: de que responde a 270 processos.

“Veja onde estamos, deputado, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o Parlamento Brasileiro, o povo brasileiro está nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara, dizer que pesquisou no JusBrasil… Sou professor de Direito, vou contar isso pros meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O JusBrasil mostra nomes de quem pediu direito de resposta na Justiça, de quem registrou uma candidatura, aparecem nomes de quem prestou contas à Justiça Eleitoral, de quem foi testemunha em um processo, ou seja, há uma série de situações em que uma pessoa pode estar citada. A esta altura, deputado, dizer com base no JusBrasil que eu respondo a 270 processos se insere no mesmo contingente mental de quem acha que a Terra é plana. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda”, finalizou o ministro, enquanto Ricardo Capelli, Secretário Executivo, gargalhava ao fundo.

