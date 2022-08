A resposta de Eduardo Paes sobre desempenho de Lula no debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes (PSD) esteve na tarde desta terça-feira, 30, no Parque dos Atletas, para a coletiva de imprensa do Rock in Rio. Ao ser perguntando pela coluna sobre quem se saiu melhor no debate da Band, realizado no domingo, 28, Paes se esquivou: “Prefeito não comenta debate. Não sou (candidato)… Mas meu voto todo mundo sabe qual é”, disse ele, que já declarou apoiar Lula (PT), sem querer comentar nem as frases polêmicas de Bolsonaro (PL).