A resposta de Bruna Biancardi em ‘briga’ com mãe da 3ª filha de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Bruna Biancardi, 30, se pronunciou nas redes sociais após Amanda Kimberly, 30, mãe da terceira filha do jogador, curtir um comentário em seu perfil do Instagram que apontava um suposto incômodo que a atual de Neymar, 32, teria com Helena — filha de Amanda. “Mas eu teria receio e deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com a Helena”, apresentava o comentário, em referência a Bruna, ganhando uma curtida de Amanda.

Com a repercussão do assunto nas redes sociais, Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que completou um ano no início do mês, respondeu por meio dos comentários de um perfil de fofoca. “Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas. No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentado”, escreveu. Helena nasceu nove meses após Bruna Biancardi dar à luz para Mavie.