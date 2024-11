A responsável pelo banho de ‘Volta por Cima’ em ‘Mania de Você’

Enquanto João Emanuel Carneiro enfrenta a crise de audiência em Mania de Você, na faixa das 9, Claudia Souto parece estar bem confortável em Volta Por Cima, atual novela das 7 da TV Globo. Após o fracasso de Cara e Coragem (2022), a autora tem visto com alívio os pontos do Ibope, que, em algumas vezes, chegam a ultrapassar a faixa principal do horário nobre. No dia 14 de outubro, por exemplo, a trama ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro bateu recorde de audiência em São Paulo, com 23 pontos, e marcou 26 no Rio. Já na quarta-feira, 6, a novela estrelada por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira surpreendeu ao superar, com 21,9 pontos, não só Mania de Você (21,6) como o Jornal Nacional (21,7). O sucesso do folhetim pode ser visto nos comentários de internautas nas redes sociais, que destacam a atuação de Milhem Cortaz como o picareta Osmar e a sinergia do casal Madá (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira).