A relação entre Príncipe Harry e Meghan Markle com oligarcas russos

Em meio aos protestos espalhados pelo mundo e às declarações de celebridades contra a guerra na Ucrânia, a manifestação pública do príncipe Harry e de Meghan Markle repudiando a invasão russa colocou o casal no centro de uma crise.

Em sua conta no Instagram, Harry e Meghan escreveram: “Estamos com o povo da Ucrânia” e acrescentaram as hashtags #ParemAGuerra, #ApoiemAUcrânia e #FechemOCéu.

O problema é que, de acordo com o portal Daily Mail, pouco antes de oficializarem a saída da Família Real Britânica, em 2020, Harry e Meghan passaram uma temporada numa mansão ligada a um escritório de advocacia que tem em sua carteira de clientes 28 oligarcas russos, além do ex-vice-primeiro-ministro Igor Shuvalov — que recentemente foi incluído na lista de sanções por ser do círculo íntimo do presidente russo Valdimir Putin.

A tal mansão onde ficaram hospedados os pais de Archie, de 2 anos, e Lilibeth, de 6 meses, foi avaliada em 14 milhões de dólares e fica em Vancouver, no Canadá.

Questionados sobre quem abriu as portas da propriedade à beira-mar no Natal de 2019, a dupla se manteve em silêncio.