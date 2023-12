A reação dos filhos de Giovanna Ewbank sobre seu retorno como atriz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maga das redes, onde brilha absoluta com mais de 34 milhões de seguidores no YouTube e Instagram, Giovanna Ewbank, 37 anos, quer repetir o feitiço do sucesso também no streaming, onde volta a atuar como atriz, oito anos depois de seu último trabalho dramático, na novela Babilônia, da Globo. Ela acaba de estrear o longa A Magia de Aruna, megaprodução da Disney que traz três bruxas modernas e antenadas com dilemas atuais, ao lado de Erika Januza e Cleo (ex-Pires). Narizes pontudos, verrugas peludas e pele enrugada, no entanto, ficaram de fora. No conto de fadas contemporâneo, as feiticeiras são lindas e articulam discursos feministas. Surpresa até para os filhos, Títi, 10, Bless, 8, e o pequeno Zyan, 3, que expressaram espanto ao saber que a mãe encarnaria a personagem que povoa os livros infantis. “Ficaram um pouco assustados, mas, quando expliquei melhor a história das bruxas, vi o olhar deles mudar”, garante Giovanna, que pretende fazer apenas as velhas ideias arderem em seu caldeirão.

Publicado em VEJA de 1º de dezembro de 2023, edição nº 2870