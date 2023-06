A reação do público ao ouvir Diogo Nogueira xingar Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um vídeo de Diogo Nogueira de um show no São João do Caruaru, em Pernambuco, realizado há duas semanas viralizou nas redes sociais. Isso porque Diogo aparece xingando Bolsonaro (PL). Na sequência, agradece ao povo nordestino: “Valeu, Caruaru! Vou falar um negócio para vocês muito importante. Eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder”, diz o cantor, antes de cantar a música Tá escrito, cujo refrão diz “basta acreditar que um novo dia vai raiar”. O público, como se vê no vídeo abaixo, vai ao delírio.

Diogo Nogueira durante show em São João do Caruaru/PE: " Eu estou aqui para agradecer ao POVO NORDESTINO por ter tirado aquela besta do poder" 👏🏾 pic.twitter.com/ZobYqo4C3y — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 26, 2023

