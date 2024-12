A reação de suposto filho de Jay-Z após rapper ser acusado de estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após Jay-Z, 55 anos, ser acusado de estuprar uma menina de 13 anos, quando foi convidada para uma festa de Sean ‘Diddy’ Combs, um homem de 31 anos que diz ser filho biológico do rapper veio à público criticar suas alegações. Ao negar as acusações, o cantor afirmou ter sido vítima de chantagem e disse que sempre lutou pela segurança das crianças. “É de partir o coração e frustrante ver o Sr. Carter [sobrenome de Jay-Z] responder a essas alegações de um jeito esquivo e com tantos ataques”, comentou Rymir Satterthwaite ao jornal britânico Daily Mail. “Apesar dos meus esforços, ele nunca me escreveu uma carta ou respondeu às minhas reivindicações, seja para negar ou reconhecer a paternidade. Se tivesse os valores de honrar e proteger as crianças, ele agiria com transparência”, lembrou.

Rymir contou que sua mãe engravidou em 1992, quando tinha 16 anos e o músico, 22. No entanto, a questão da paternidade foi parar na justiça somente em 2010, dois anos depois de Jay-Z se casar com Beyoncé, quando ela entrou com um pedido para a realização de um exame de DNA. Segundo Rymir, os advogados do cantor tentaram evitar o teste inúmeras vezes, e um advogado argumentou que o reconhecimento da paternidade deve ser feito antes de o filho completar a maioridade. Com isso, o homem perdeu o processo. “Continuo comprometido em buscar a verdade e a justiça para mim, minha mãe e todos aqueles que merecem respostas e responsabilização”, completou.

Publicidade