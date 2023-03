A reação de Patrícia Poeta após entrevistada citar emissora concorrente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta terça-feira, 21, durante o programa Encontro, a apresentadora Patrícia Poeta foi pega de surpresa e virou, mais uma vez, alvo de críticas por parte dos telespectadores. Enquanto entrevistava Gessica Marinho das Neves, mãe de uma adolescente de 17 anos desaparecida no Rio, a mulher acabou citando várias vezes a Record, concorrente da TV Globo.

No momento, enquanto ouvia a entrevistada falando da emissora de Edir Macedo, Poeta chegou a ficar visivelmente sem graça. A mãe afirmou que o canal foi responsável por ajudá-la nas buscas pela jovem. “Entrou em contato com a Record, aí ontem eu tive entrevista com a Record em frente a delegacia de Belfort Roxo. Aí começou todo mundo me ligando, me ajudando, dando assistência. Só ontem apareceu o caso na televisão, que ele veio ligar para gente”, disse Gessica.

To viva e vi uma mulher falando ao vivo na Globo que a Record ajudou ela.

Patricia Poeta derretou a cara …#Encontro pic.twitter.com/pUluWhJl51 — Pantanal 🌿 Oceanos 🐳 (@souvegana) March 21, 2023