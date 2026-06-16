A reação de Murilo Benício e Alessandra Negrini ao ver filho virar ator

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini, Antonio Benício contou que nem sempre teve o apoio afetuoso que muitos imaginam ao pensar em uma família de artistas. Segundo o ator, a decisão de seguir a carreira de ator não foi vista pelos pais da forma como esperava. “Eles não odiaram, mas também não escorreu uma lágrima de felicidade”, entregou Antonio.

Durante participação em um videocast, o ator de 29 anos lembrou ainda de uma bronca que recebeu da mãe quando cogitou recusar uma oportunidade de trabalho no início da carreira. “Minha mãe é uma pessoa muito dura. Eu ainda não tinha me formado como ator e falei que não sabia se eu fazia. Ela falou: ‘Tá maluco, o Brasil inteiro querendo [essa oportunidade]. Que papo de mimado’. Ela soltou esse e eu pensei: ‘beleza, vou fazer'”, lembrou.

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