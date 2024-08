A reação de Moacyr Franco ao saber da morte de Silvio Santos dias depois

VEJA Mercado

Haddad e Campos Neto em lados opostos na gangorra dos juros e entrevista com Elena Landau

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 21. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão em lados opostos na eterna gangorra dos juros. No evento Macro Day, organizado pelo banco BTG Pactual, o ministro voltou a falar que não existe solução para a economia brasileira que não passe pelo crescimento econômico e que a política monetária está muito restritiva. Haddad afirmou que se o Banco Central errar na calibragem, haverá um aperto além do necessário e o combate à inflação se dará pelo lado da oferta, e não da demanda. Campos Neto participou do mesmo evento e disse que o BC precisa defender decisões técnicas, e não políticas. O presidente da autarquia reconheceu que o cenário externo está “bem melhor” e que o chamado “pouso suave” da economia americana deve prevalecer na condução da política monetária dos Estados Unidos. No Brasil, o secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Brasil tem total condição de cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024 se a compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia for aprovada até o dia 11 de setembro. Diego Gimenes entrevista Elena Landau, economista, advogada e ex-diretora de privatizações do BNDES.