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Cultura

A reação de Michael B. Jordan à escolha do novo ‘Pantera Negra’

David Jonsson foi escalado para o terceiro filme da franquia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 12h52 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h43
Homem negro com dreadlocks e barba, vestindo uma armadura preta e dourada, olhando fixamente para frente. Ao fundo, figuras borradas em um ambiente com estruturas geométricas
Michael B. Jordan em 'Pantera Negra' (Marvel/Divulgação)
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A reação de Michael B. Jordan à escolha do novo ‘Pantera Negra’ Priorizar nos meus resultados Google

Michael B. Jordan quebrou o silêncio sobre a escalação de David Jonsson para interpretar o novo Pantera Negra no terceiro filme da franquia.

O nome de Jonsson foi revelado pela Marvel durante a Comic-Con 2026, no sábado, 25. Ele interpretará o filho de T’Challa em Pantera Negra 3. O personagem assumirá o posto de herdeiro do trono de Wakanda e sucederá T’Challa, herói eternizado por Chadwick Boseman, que morreu em 2020.

“Eu adorei! É incrível! Mal posso esperar”, disse Jordan, animado com a notícia. O ator, que venceu o Oscar por Pecadores (2015), interpretou o vilão Erik Killmonger no filme lançado em 2018 e fez uma participação especial na sequência de 2018, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

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