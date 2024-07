A reação de Marcelo Cosme a piada homofóbica de Emílio Surita

Giro VEJA - quinta, 25 de julho

Brasil de olho na Venezuela e Kamala no front nos EUA

O vice-presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, deputado Arlindo Chinaglia, do PT, afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral acertou ao suspender o envio de técnicos para acompanhar as eleições da Venezuela, que acontecem no próximo domingo. O pleito venezuelano, as eleições americanas e a taxação dos super-ricos são destaques do Giro VEJA.