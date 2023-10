A reação de Manoel Soares após críticas pelo ‘apoio’ a Renan Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2023, 14h30 - Publicado em 11 out 2023, 12h04

Na manhã desta quarta-feira, 11, Manoel Soares escreveu em uma rede social: “O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para o defensor Jair Renan Bolsonaro, que, como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai”.

+ Acompanhe as principais notícias do dia no canal de VEJA no WhatsApp

Os usuários do microblog não gostaram do tipo de “apoio” pedido pelo ex-apresentador da TV Globo. Após críticas, ele rforçou que sua postagem continua ironia: “Sério que eu preciso ter colocado (ironia), sério? Assim como a fachada e a presença do Hélio atrás dele, esse movimento do filho pra mim é um chuveiro… Vamos adiante”.

Em outra publicação, continuou: “Gente, abri agora o X e vi a repercussão, não tinha visto. Primeiro que, sim, foi uma ironia por ver que os bolsonaristas estavam postando a entrevista do Renan, pedindo apoio a ele depois da votação de ontem. Se não fosse, sustentaria. Mas se minha fala bateu mal, me perdoem”. Para tentar estancar as críticas, Manoel, por fim, resolveu apagar as publicações. “Acabei de falar com um grande irmão que é autoridade na luta LGBT e ele me convenceu que, apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então, fique registrado aqui que reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque”.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga