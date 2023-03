A reação de Lula após ouvir gritos de ‘picanha’ do povo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante evento de entrega de 1.440 casas do programa Minha Casa, Minha Vida em Rondonópolis (MT), Lula (PT) reagiu aos gritos de “picanha”, vindos da plateia. “Vai levar um tempo pra gente consertar esse país, não é tão fácil, pegamos esse país semi destruído”, disse o presidente. Ele ainda aproveitou para cobrar o ministro das cidades, Jader Filho (MDB), para que as futuras casas populares tenham churrasqueiras. “Quem viveu de aluguel a vida inteira, quem viveu de favor a vida inteira, e ganha a chave de uma casa… E essas casas, viu, ministro, têm que ter uma churrasqueira (…)”.

Lula ressaltou que não é aceitável que no Brasil as pessoas passem fome, porque o país “produz alimento suficiente para o seu povo”. O presidente também anunciou a retomada das obras de construção de 1.152 novas unidades no residencial Celina Bezerra, onde as 1.440 residências foram entregues. Nas redes sociais, alguns eleitores do ex-presidente Bolsonaro (PL) utilizaram um trecho do momento para criticar o atual governo, descontextualizando o discurso realizado.

Lula é cobrado da promessa da PICANHA e diz que vai levar um tempo pra " consertar o país". Ou seja, a picanha não vem tão cedo mesmo.😂😂😂😂 pic.twitter.com/NfZJXc8F5G — Partido Liberal – Bolsonaro Presidente/Conta apoio (@liberal22_rs) March 7, 2023

