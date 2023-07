A reação de Jair Renan Bolsonaro à provocação em festa: ‘Inelegível’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi ridicularizado por mulheres em uma festa em Balneário Camboriú (SC). Ele estava acompanhado de amigos quando elas debocharam da recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em tornar o ex-presidente inelegível por oito anos. “Sabe quem está inelegível? O pai daquele ali ó”, diz uma delas apontando a câmera do celular para Renan. Ele respondeu com o gesto obsceno, levantando o dedo do meio. Nas redes sociais, a cena viralizou nesta segunda-feira, 3, e dividiu opiniões.

VEJA: Mulheres debocham na cara do filho bastardo do ex-presidente Bolsonaro: “sabe quem tá inelegível? O pai daquele ali ó” pic.twitter.com/sT5goQnjN9 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 3, 2023

