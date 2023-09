A reação de Bruno de Luca à onda de críticas após acidente de Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruno de Luca vem enfrentando uma enxurrada de críticas por não ter prestado ajuda ao amigo Kayky Britto, com quem bebia num quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio, antes de ser atropelado. Kayky continua hospitalizado em estado grave. Bruno é criticado nas redes sociais pela atitude que tomou ao presenciar o atropelamento: foi embora para casa e, no dia seguinte, viajou para São Paulo. Ele alega que não sabia que se tratava de Kayky. Sua reação agora foi trancar as redes sociais e fechar para comentários. Assim evita ler o que andam comentando sobre sua postura.

Siga