A reação de Bolsonaro ao saber que será avô de menino

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) divulgou que será pai pela segunda vez – dessa vez de um menino. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 9, o ex-presidente Jair Bolsonaro descobre que será avô de um menino. Na gravação, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle tiram da embalagem um ovo de páscoa e dentro do doce encontram a miniatura de um bebê vestido com fralda azul. “Oh, que lindo! O que é isso aqui? (…). Vem mais um neném aí? Oh, macho”, disse o ex-presidente. “Um varão”, responde Eduardo, que é casado com Heloísa Bolsonaro.