A reação de Bolsonaro à crítica de Gabriela Prioli; Lula se manifesta

Gabriela Prioli, 36 anos, deu uma entrevista à coluna nesta semana, na qual falou sobre a terceira temporada de À Prioli, que estreia na CNN Brasil neste sábado, 3. A advogada criminalista explicou por que não convidaria o presidente Bolsonaro (PL) para o programa. “Primeiro porque ele não tem nada a ver com o À Prioli. Não o considero uma pessoa suficientemente interessante para a entrevista. Depois, não acho oportuno abrir espaço para quem ataca abertamente a democracia”, disse.

Bolsonaro (PL) não gostou nadinha. E respondeu pelas redes sociais. “Tabajara Futebol Clube diz por que não quer Neymar em seu time”, escreveu ele, insinuando que um programa “menor” estaria desprezando um “grande jogador”. Gabriela foi ao Twitter se manifestar sobre a cutucada do presidente: “Ontem, o Presidente da República publicou no seu Instagram uma matéria sobre mim fazendo piada. Sentiu, Bolsonaro? Sabemos o propósito: direcionar a sua militância para um ataque. A convocação atinge, no meu caso, uma mulher grávida de seis meses de uma menina”. Nesta sexta-feira, 2, até Lula (PT) entrou na discussão em defesa da apresentadora. “Minha solidariedade com a Gabriela. Não é possível termos um presidente que constantemente ofende mulheres e agride pessoas para aparecer, que não sabe conviver com ideias diferentes ou respeitar as mulheres”, disse.

– Tabajara Futebol Clube diz por que não quer Neymar em seu time. pic.twitter.com/HSdOEdHU7U — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 2, 2022

Minha solidariedade com a @GabrielaPrioli. Não é possível termos um presidente que constantemente ofende mulheres e agride pessoas para aparecer, que não sabe conviver com ideias diferentes ou respeitar as mulheres. https://t.co/dgggQHa17u — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022

O ódio de Bolsonaro às mulheres é tão forte que, mesmo precisando conquistar o eleitorado feminino, ele não consegue se controlar. A resposta revela o incômodo. O título da matéria deve ter abalado o ego frágil de quem foi um rejeitado durante a vida toda. A psicanálise explica. — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) September 2, 2022