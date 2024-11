A reação da Times Brasil após críticas a falhas técnicas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com uma estreia marcada por tropeços, no último domingo, 17, como a mudança da marca pouco antes de ir ao ar, a Times Brasil, novo canal de televisão brasileiro voltado para jornalismo de negócios, trabalhou para contornar a situação de forma bem-humorada. Depois de diversas críticas nas redes sociais, a emissora publicou um vídeo em que Christiane Pelajo e Natalia Ariede brincam com toda a confusão.

O post começa com Natalia perguntando à colega o verdadeiro nome da emissora. “Afinal, quem somos nós? É a CNBC? É Times Brasil? CNBC no Brasil? Times Brasil CNBC?”, questiona. Pelajo, então, esclarece a confusão. “Eu também fiquei muito confusa no começo, mas acho que já entendi. É um modelo de negócio inédito, novo no Brasil, acho que é super normal que as pessoas fiquem confusas. Você ficou, eu também fiquei, mas é Times Brasil”, explica a ex-funcionária da Globonews, ressaltando que o canal é licenciado exclusivo da CNBC.

Na sequência, Christiane Pelajo ironizou uma das falhas que repercutiu entre os telespectadores. “Você ouviu bem mesmo? De problema de áudio eu entendo”, brincou a apresentadora, minimizando os deslizes. “Eu estava na frente da televisão, vi que a gente teve um probleminha hoje cedo, mas é normal. São 15 horas ao vivo de jornalismo, é o primeiro dia, mas as coisas estão se ajeitando e eu tenho certeza de que já já estará tudo perfeito”, prometeu.

A reação do canal veio após inúmeros posts de internautas destacando as falhas no lançamento. “O analista escondido… Começou bem a CNBC Brasil”, escreveu um usuário do X, exibindo um vídeo em que uma imagem aparece cobre uma pessoa que faz a análise da informação. “Christiane Pelajo vai surtar hoje. Times Brasil tá perdidinho: microfone falhando, reportagem sem áudio, está faltando luz no estúdio, comentarista perdido e por ai vai, cortes de câmera .. Vou olhar o Jornal Times/ CNBC até o final só para ver a reação dela”, comentou outro, referindo-se a um episódio de quando a jornalista se irritou com problemas de áudio e abandonou os estúdios da Globonews.

A Times Brasil é um projeto do jornalista Douglas Tavolaro, que também foi responsável por trazer a CNN para o país. Além de Pelajo, a emissora conta com nomes conhecidos da televisão, como Zeca Camargo e Carol Barcellos.