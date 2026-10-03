A razão por trás do afastamento de Bruna Lombardi da TV
Último trabalho da atriz nas telinhas foi em 2002
Alçada ao posto de sex symbol dos anos 1980, Bruna Lombardi, 74 anos, ainda povoa o imaginário de quem a viu estrelar novelas e campanhas publicitárias na TV brasileira. Com forma física invejável, ela vive recebendo convites para retornar à telinha, de onde está afastada desde 2002, quando fez uma participação especial em O Quinto dos Infernos, da TV Globo. Todos, pelo menos até agora, mereceram um sonoro “não”. A atriz, que nunca se ateve à imagem que colaram a ela, em busca de outros voos, prefere se dedicar à literatura, paixão abraçada desde a juventude. Bruna acaba de lançar Mulheres que Sentem os Espíritos, seu décimo quarto livro. “Varei madrugadas sem comer nem dormir, só escrevendo”, conta. A obra trata de luto e superação, em uma jornada da protagonista pela Grécia. “Adoro mistério. A vida apresenta desafios, se não fosse assim, não haveria crescimento”, diz ela, prestes a enfrentar ela própria uma inédita condição: tornar–se avó. Seu único filho, Kim Riccelli, espera um bebê, com a mulher, Carla Labate.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boecha
Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015