A rara chance da segunda linha da família real de roubar a cena em público

Com a rainha ausente, William e Kate em outro compromisso e a pouco instigante presença do herdeiro Charles, a segunda linha dos royals teve sua chance de fazer e acontecer nas corridas de cavalos de Ascot, evento de alta relevância no calendário social britânico. No primeiro dia, o destaque foi para Zara, a filha da princesa Anne, muito à vontade no ambiente: é amazona premiada (como a mãe, aliás), medalhista de prata em esportes hípicos na Olimpíada de 2012. Esfuziante em um vestido com estampas tie-dye e salto agulha (logo prejudicado por manchas de terra), Zara, 41 anos, distribuiu beijos e abraços apertados a todos os parentes, sempre acompanhada do marido, Mark Tindall, 43, simpático ex-jogador de rúgbi e, provavelmente, o mais mal-­ajambrado entre todos os membros da família real.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794