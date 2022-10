A rara aparição de Maria Fernanda Candido no Brasil; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 28 out 2022, 10h15 - Publicado em 29 out 2022, 07h00

Morando há cinco anos em Paris, Maria Fernanda Candido, 48, fez uma rara aparição em solo brasileiro para lançar Jogo da Corrupção, série da Amazon Prime Video que expõe o mar de polêmicas e escândalos da Fifa sob a gestão de João Havelange (1916-2016). No papel da mulher do controverso cartola, a atriz destaca uma cena em que ela permanece em silêncio junto dele na cama, em gesto de reprovação. “Ela representa o feminino nesse mundo machista e tenta não ser apenas um objeto ao lado do marido”, analisa Fernanda, que, a propósito do tema corrupção, prefere ficar no plano da filosofia: “Não podemos extirpá-la da vida, o ser humano é passível de erro”, suaviza.

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813