O azedume de Jade Picon no primeiro dia de Sapucaí

Jade Picon, protagonista da novela das nove da Globo, Travessia, assistiu ao primeiro dia de desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 17. Ou quase assistiu… Ela chegou depois de meia-noite na festa de um camarote privado com a equipe completa – segurança pessoal, assessores, maquiador, fotógrafo, o bloco todo. Jade não parou para falar com a imprensa, e quase nem tirou fotos (que tinham que ser em um fundo sem marcas de patrocinadores). Logo entrou para a área vip do espaço com cara de poucos amigos. Ninguém entendeu nada.