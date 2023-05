A rápida reação da Globo ao protesto de funcionárias pelo fim do assédio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a manifestação de funcionárias da TV Globo, que pedem políticas rigorosas de combate ao assédio na empresa, a emissora emitiu uma nota a favor da ação. “A livre manifestação dos profissionais da empresa está em total alinhamento com a nossa gestão de transparência e diálogo permanente. Porém, de qualquer forma, a Globo reitera que não comenta casos de compliance. A Globo aproveita para reiterar também que a empresa mantém um Código de Ética em linha com as melhores práticas atualmente adotadas, que proíbe terminantemente o assédio e deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas da empresa”.

Batizada de Movimento Esmeralda, a manifestação é organizada de forma anônima. Nos últimos dias, várias mulheres contratadas da empresa apareceram vestido verde. A TV Globo reforça que criou mecanismos para receber denúncias com o compromisso de sigilo.