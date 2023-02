A rainha de bateria que não parou de chorar em todo o desfile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nathalia Hino, 25, rainha da Estácio de Sá, a mais antiga escola do carnaval, estreou como rainha de bateria na noite desta sexta-feira, 17. Já na concentração, ela não conseguiu segurar as lágrimas. E foi assim ao longo de todo o desfile. “Tem espaço para todo mundo, contudo respeitando as origens. No carnaval a gente tem que se divertir com sabedoria, tem que respeitar a história de cada um”, disse ela.

As lágrimas, contou a assessoria da rainha, representam a luta que ela teve para chegar ali. Vendedora de uma loja de grife no Rio, Nathalia não tinha muito tempo para as aulas de samba – o que gerou críticas no mundo do samba. Chegaram a duvidar que ela fosse capaz de representar a tradicional escola. Mas no fim, prevaleceu o samba. Se não o do pé, pelo menos o do seu sonho realizado.