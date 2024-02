A rainha de bateria ‘gringa’ da Série Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Em Cima da Hora é a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí neste sábado, 10. A agremiação leva o enredo A Nossa Luta Continua!, uma ode ao trabalhismo no Brasil, contra a precarização do trabalho, reafirmando a luta da classe operária. A rainha de bateria, Davina Rand, veio diretamente da França para os desfiles. Ela é professora de samba em Paris, desde 2010, e essa é a primeira vez no cargo. “Estou muito animada. Eu quero chorar, mas não. Eu sou professora de samba em Paris e aqui no Rio eu desfilo como musa, há oito anos. E este ano é minha primeira vez como rainha. Meu marido faz as minhas fantasias, e ele nem fala nada de Português”.