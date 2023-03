A radical mudança que Isabel Fillardis aponta em seu retorno à Globo 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Isabel Fillardis, 49, está de volta às novelas da TV Globo, depois de mais de dez anos. Seu último trabalho foi em Fina Estampa, 2011. Na trama Amor perfeito, é Aparecida, uma mulher “afetuosa”, que ajuda os religiosos da cidade a criarem Marcelino, abandonado ainda bebê. Ela é casada com Antônio (Alan Rocha) e tem outros dois filhos, Sônia (Bárbara Sut) e Manoel (Ygor Marçal). Agora ela comemora a nova fase na emissora com mais diversidade nos elencos.

Você participa de uma novela que tem como marco a maior representatividade negra. Como vê essas mudanças recentes? Estou muito feliz de poder fazer parte desse momento. Fiz 30 anos de carreira em dezembro, comecei aqui e estou aqui mais uma vez, um marco poder retratar o nosso povo da forma como sempre foi. Esse é um momento especial, porque foi feita uma pesquisa gigantesca para comprovar esses cabelos, esse colorido, esse empoderamento, esse protagonismo apagado da História.

Tem a ver também com o contexto político que a gente passa? A gente vem de um processo de reparação, onde o nosso povo não admite mais não ser visto. Com a chegada da internet, que promoveu a comunicação, fez com que essa galera de 20 e poucos anos tivesse mais voz. E acredito também que haja conjunção espiritual para que isso aconteça, porque se você for olhar a história dos nossos antepassados, é muito dura, cruel.

Você já deve ter feito novelas em que era a única negra… Sim! Mas não tem mais como voltar, não tem mais como retroceder nesse sentido. A gente vai evoluir, falar de histórias sobre o nosso olhar, sobre a nossa narrativa, seja no streaming ou aqui.

E sua personagem, como você a resume? Aparecida é uma grande mãe, uma mulher forte e afetuosa, que é realizada, feliz em casa, na família e no amor. E que vai ter os conflitos dela. Ela tem um envolvimento muito forte com a música.