A promessa que fez Patrícia Poeta pedalar 60 quilômetros

Pedalando contra o vento, sob um sol de rachar, a apresentadora Patrícia Poeta, 45 anos, encarou no começo do mês um percurso de 60 quilômetros até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, que completou em quatro horas. Ela partiu de bicicleta da casa de amigos em Pindamonhangaba, decidida a cumprir a promessa que fez à santa em setembro do ano passado, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência nas amígdalas. “Me sinto mais viva do que nunca”, disse a VEJA, animada. Patrícia conta que começou a praticar ciclismo há poucos meses, mas tomou gosto pelas longas distâncias e, firme e forte, já está planejando as próximas aventuras. “Sonho em conhecer a Itália de bicicleta”, revela. “A família Poeta teve sua origem lá.” É uma boa perspectiva.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780