A promessa de Yasmin Brunet ao se tornar musa da Grande Rio

A Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca, fez uma manobra ousada — convidou Yasmin Brunet, 34, e Gabriela Versiani, 24, para o papel de musas na avenida. Detalhe: Yasmin, notória ciumenta, é ex-mulher do surfista Gabriel Medina, que agora namora Gabriela. Sobre a dobradinha no samba, a modelo prefere desviar-se das polêmicas. “Quero me divertir e vou dar o melhor de mim”, promete, civilizadamente. E arremata: “Acho incrível que tenha espaço para todo mundo.” Medina assistirá a tudo na santa paz do camarote.

Publicado em VEJA de 15 de fevereiro de 2023, edição nº 2828