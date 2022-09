A promessa de Simone Tebet que magoou os nordestinos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Simone Tebet (MDB) deu uma declaração que anda repercutindo mal nas redes sociais, principalmente entre os nordestinos. Durante evento em Campina Grande (PB) na quarta-feira, 14, a senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata à presidência afirmou que tem condições de “transformar o Nordeste no que é o Sudeste”. Ao ser questionada de que maneira a Paraíba e o Nordeste poderiam ser uma potencialidade para o país, ela respondeu: “É importante nós entendermos que o interior do interior do Brasil tem muito a oferecer para o Brasil. O Nordeste tem grandes potencialidades. Nós temos condições de transformar o Nordeste no que é o Sudeste. É o isso o que queremos”.