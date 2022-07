A primeira vez que Ivete Sangalo mostra um posicionamento político em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre discreta quanto a suas convicções políticas – e por isso mesmo bastante cobrada num país polarizado em vésperas de eleições, Ivete Sangalo fez uma breve manifestação do que pensa no último domingo, 17, durante show no Florida Cup Fun Fest, em Orlando, Estados Unidos. Durante a música Muito Obrigado Axé, sabendo que estava ao vivo na transmissão do canal Multishow, a cantora aproveitou para dar seu recado: “Vamos jogar as armas pra lá que a gente não precisa disso. A gente precisa é de amor, respeito, lucidez e progresso. Joga as armas pra lá. Violência gera violência”.

A letra da música toca no tema do desarmamento – a liberação das armas é uma das bandeiras de Jair Bolsonaro (PL). Diz a canção: “Joga as armas pra lá / Joga, joga as armas pra lá/ Joga as armas pra lá / Faz a festa”.

Após Anitta se colocar a favor da eleição de Lula (PT), muitos fãs continuam cobrando um posicionamento mais certeiro da baiana. Algo que ainda não aconteceu… A mensagem de Ivete soou como oportunista por vários seguidores, já que aconteceu uma semana após um homem bolsonarista matar um tesoureiro do PT no aniversário que tinha como tema o ex-presidente petista, no Paraná. Neste domingo, 24, ela estreia seu novo programa na Globo, o Pipoca da Ivete.

Quer posicionamento? Então toma: "Vamos jogar as armas pra lá que a gente não precisa disso.", cantou Ivete Sangalo em turnê.pic.twitter.com/0va8dQQUBB — Central Reality (@centralreality) July 18, 2022