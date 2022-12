A primeira mudança que Lula fará no Palácio da Alvorada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça o famoso cercadinho montado com grades que se tornou ponto de encontro de Bolsonaro (PL) com seus fiéis apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Ele está com os dias contados. A equipe do presidente eleito Lula (PT) não pretende manter o “curral” na próxima gestão. O cercadinho se tornou “território” polêmico por abrigar bolsonaristas atrás de selfies com o presidente bem próximo à área onde profissionais da imprensa ficam – o que já gerou conflitos e até discussões intensas. A proposta agora é que a paz volte a reinar do lado de fora do Palácio. A conferir.