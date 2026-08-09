Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

A primeira grande mostra dedicada à arte contemporânea indiana em Portugal

Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas

Por Valmir Moratelli, de Portugal 9 ago 2026, 17h00
Duas pessoas com maquiagem verde no rosto e corpo, vestindo trajes coloridos e folhas, posam sentadas em um fundo cinza. A pessoa à esquerda usa um turbante adornado e roupas vibrantes, enquanto a da direita tem o corpo coberto por folhas, representando a natureza
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas -  (Valmir Moratelli/VEJA)
Continua após publicidade
A primeira grande mostra dedicada à arte contemporânea indiana em Portugal Priorizar nos meus resultados Google

Índia e Portugal têm caminhos entrecruzados pelas antigas navegações que colocaram o Brasil no mapa da Europa. Ainda assim, hoje, são países que pouco dialogam nas trocas artísticas. Por isso mesmo surge uma chance única para quebrar tal ruptura.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Com curadoria de Hervé Perdriolle, a exposição INDIA, no Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, reúne 90 obras de 20 artistas indianos contemporâneos, misturando arte urbana, práticas tribais, espiritualidade visual e pinturas tântricas. Até 25 de outubro, o público que visita a charmosa cidade da região do Alentejo pode conhecer esta que é considerada a primeira grande mostra dedicada à criação contemporânea indiana realizada em Portugal.

Inspirada na visão de alteridade que marcou a cena artística do país oriental a partir da década de 1970, a mostra coloca em diálogo tradições populares e pensamentos contemporâneos. Pinturas tântricas, retratos monumentais e criações que evocam cosmologias animistas, com algum grau de erotismo, a exposição revela uma Índia multifacetada, onde culturas urbanas e rurais, coexistem e se reinventam. Destaque para pinturas com esterco de vaca, animal sagrado para o hinduísmo. A entrada custa 6 euros. A coluna GENTE esteve lá e garante: é imperdível.

Siga
Uma mulher de costas, com vestido branco e bolsa bege de bolinhas, observa pinturas em uma galeria de arte. Ao lado, um homem de camisa branca e bermuda verde também admira as obras. O ambiente tem paredes brancas, piso de madeira e quadros com formas triangulares brancas sobre fundo marrom. Ao fundo, um corredor com mais obras e uma porta arqueada.
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas – (Valmir Moratelli/VEJA)
Continua após a publicidade
Galeria de arte com paredes brancas e piso de madeira, exibindo dois grandes retratos de homens. À esquerda, um homem de pele escura com bigode e olhar sério. À direita, um homem branco de olhos azuis, barba grisalha e expressão franzida. Focos de luz no teto iluminam as obras
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas (Valmir Moratelli/VEJA)
Pintura surrealista de um fogão branco com chamas azuis acesas, sobre o qual repousa uma frigideira oval escura. No centro da frigideira, uma figura humana alada, com cabeça de pássaro e corpo esguio, está de pé, olhando para a direita. O fundo é um céu azul claro com um brilho branco no horizonte. A obra está em uma moldura preta.
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas (Valmir Moratelli/VEJA)
Continua após a publicidade
Três pessoas com rostos pintados de verde e chapéus ornamentados, vestindo roupas tradicionais em tons de verde e vermelho, com saias rodadas e longas. Elas seguram vassouras decoradas com fibras coloridas, em um fundo cinza texturizado
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas (Valmir Moratelli/VEJA)

https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P&index=11

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Exposição
Gente
Museus
Portugal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).