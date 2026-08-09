A primeira grande mostra dedicada à arte contemporânea indiana em Portugal
Com curadoria de Hervé Perdriolle, ‘INDIA’ leva a Évora 90 obras de 20 artistas
Índia e Portugal têm caminhos entrecruzados pelas antigas navegações que colocaram o Brasil no mapa da Europa. Ainda assim, hoje, são países que pouco dialogam nas trocas artísticas. Por isso mesmo surge uma chance única para quebrar tal ruptura.
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Com curadoria de Hervé Perdriolle, a exposição INDIA, no Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, reúne 90 obras de 20 artistas indianos contemporâneos, misturando arte urbana, práticas tribais, espiritualidade visual e pinturas tântricas. Até 25 de outubro, o público que visita a charmosa cidade da região do Alentejo pode conhecer esta que é considerada a primeira grande mostra dedicada à criação contemporânea indiana realizada em Portugal.
Inspirada na visão de alteridade que marcou a cena artística do país oriental a partir da década de 1970, a mostra coloca em diálogo tradições populares e pensamentos contemporâneos. Pinturas tântricas, retratos monumentais e criações que evocam cosmologias animistas, com algum grau de erotismo, a exposição revela uma Índia multifacetada, onde culturas urbanas e rurais, coexistem e se reinventam. Destaque para pinturas com esterco de vaca, animal sagrado para o hinduísmo. A entrada custa 6 euros. A coluna GENTE esteve lá e garante: é imperdível.
https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P&index=11