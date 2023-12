A previsão astrológica de Lula e Janja em 2024: ‘contratempos e decepções’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A pedido da coluna, Kelida Marques, psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana, fez previsões para o ano de Lula e Janja em 2024. Ela aponta que haverá uma figura feminina influente na vida do presidente, que será muito significativa no próximo ano. “Porém, ele deve ter cuidado para que isso não tire o foco do governo dele”.

No âmbito político, “as suas grandes promessas feitas para a população no início do mandato não serão cumpridas”. Já no pessoal, ele enfrenta altos e baixos. “Terá períodos de sucesso e realizações pessoais, mas é preciso tomar cuidado com constrangimentos. Ele precisa tomar cuidado com as influências que tem dentro de casa, a espiritualidade diz de uma forma muito clara ‘o que se é pensado na mesa de casa não é colocado porta afora’. Ele precisa saber separar o familiar do governo. Também terá contratempos e decepções pequenas, que podem abalar mais uma vez o âmbito familiar”.

Na saúde, a previsão de Kelida é de “muita estabilidade”. “Para o lado social, vejo ele participando de muitos eventos e cumprindo agendas, deixando a comunidade e eleitores de lado. Ele precisa voltar seu olhar para esse público e não apenas mandar representantes do governo, o que aparece aqui é que ele precisa estar presente fisicamente com esse público para que possa concluir o mandato”.

No final do ano passado, ainda antes da posse, a coluna ouviu a astróloga Adriana Kastrup, para que pudesse fazer suas previsões ao então futuro presidente. Chegou a hora de revermos o que foi desenhado para ele. Kastrup fez a mandala astrológica segundo o tarô para o ano de 2023 do casal. Curiosamente, ela alertara para que Lula cuidasse “com carinho das alianças, além de ficar atento com a saúde. Já Janja vem com muito mais poder do que pensa, mas tem que se preparar para possíveis decepções”. Lula, de fato, teve que se ausentar algumas semanas de setembro, quando precisou fazer uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Lula sofria com fortes dores no local há meses e fez dois procedimentos em julho para diminuir as dores antes da cirurgia, uma infiltração e uma enervação.

Continua após a publicidade