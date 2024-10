A presença ‘ilustre’ em estádio na volta de Neymar aos gramados

A influenciadora Bianca Biancardi, 30 anos, levou sua filha com Neymar, 32, Mavie, 1, ao estádio para assistir ao retorno do jogador aos gramados, nesta segunda-feira, 21, na partida entre Al-Ain e Al-Hilal. As duas vestiam a camisa do Al-Hilal, com “papai” escrito na parte de trás da blusa da criança. O momento foi registrado no perfil do time no Instagram, com um vídeo que mostra mãe e filha vendo da arquibancada o atacante entrar em campo. “Na frente dos olhos de Mavie”, escreveu na legenda. Neymar voltou a jogar após um ano longe dos gramados. Em outubro do ano passado, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai e ficou em recuperação desde então.