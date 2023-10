A preparação de Grazi Massafera para viver a cortesã ‘Dona Beija’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 11h09 - Publicado em 7 out 2023, 07h01

Habituada a dar vida a mocinhas recatadas, Grazi Massafera, 41 anos, anda às voltas com o desafio de interpretar a despachadíssima Dona Beija, personagem-título do remake da trama da extinta TV Manchete, em contagem regressiva para a estreia na HBO Max. Ela diz que não para de estudar a história da famosa cortesã, eternizada por Maitê Proença, que fundou um bordel e agitou a corte de dom Pedro I. “A matéria-prima do ator é a psicologia, vivemos das novas descobertas internas”, ensina ela, que, dedicada que está ao processo criativo, vem usando as redes para exibir fotos que deixariam a própria Beija enrubescida. “Houve momentos em que trabalhei por dinheiro e vaidade, mas agora estou na fase em que sou apaixonada por ser atriz”, esclarece Grazi.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2023, edição nº 2862