A preparação de Enzo Celulari para enveredar ao meio artístico

Aos 26 anos, Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia Raia, 57, e Edson Celulari, 65, dava toda a pinta de que fugiria do mundo artístico com o qual conviveu dentro de casa. Cursou administração e fundou uma empresa de marketing. Mas, como os genes e o sobrenome o favoreciam, acabou faturando também como modelo. Não foi uma enorme surpresa, portanto, quando, há dois meses, recebeu um telefonema de um diretor da TV Globo convidando-o para estrear em novelas. Mas os pais, calejados com esse tipo de assédio, o aconselharam a controlar a empolgação. “Ainda não estou preparado”, assumiu o aprendiz de galã, que logo se matriculou em um curso de interpretação. Enquanto se arrisca na nova carreira, o futuro ator já planeja sua estreia no cinema, produzindo o longa-metragem em que pretende atuar. “É um projeto que une minhas duas paixões: arte e empreendedorismo”, diz Enzo, rechaçando o rótulo de nepo-baby, termo usado em Hollywood para se referir aos filhos de famosos que conquistam espaço pela força dos laços familiares.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881