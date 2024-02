A ponderação de Luiza Brunet sobre atitudes da filha Yasmin em reality

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiza Brunet foi uma das primeiras convidadas a chegar nos salões nobres do Copacabana Palace na noite deste sábado, 10, no Rio de Janeiro. Vestindo um longo vermelho, a ex-rainha de bateria comentou sobre a participação da filha, Yasmin Brunet, em um reality show da TV Globo que tem dado o que falar, já que a jovem tem participado de polêmicas envolvendo outros participantes.

“Adoro o baile do Copa, não poderia faltar. Frequento desde os anos 80. Dessa vez, estava assistindo o Big Brother até agora pouco e tive que largar tudo para poder vir pra cá, mas é sempre uma alegria. Sobre a minha filha no programa, faço algumas ponderações e é complicado colocar algum juízo de valor, já que o programa está em andamento e eles estão confinados lá dentro. Eu, como mãe e como mulher, tenho a pauta da questão racial muito forte também, e acredito que ela é levada a ter algumas atitudes sem se dar conta. Mas tenho gostado da forma como ela se posiciona dentro do jogo”, disse a ex-modelo, bastante assediada para poder tirar fotos nos salões do hotel.