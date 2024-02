A política da rainha da escola de samba que tem ajuda de líder do PT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rayane Dumont, 24 , há quatro anos reina à frente da bateria da União de Maricá. Moradora da cidade do norte-fluminense, ela assume o voto no presidente Lula (PT) e destaca os investimentos do partido na região. “A questão política, a gente tem esse privilégio, de ter essa ajuda. E a gente fica feliz por ter esse benefício. Porque hoje tenho também um projeto social e todos esses benefícios, de ajuda política, são bem-vindos. Ter essa ajuda dentro da escola de samba é muito importante. Desde que beneficie a todos”. O PT comanda há dezesseis anos a prefeitura local e resolveu investir na folia: injetou 8 milhões de reais na União de Maricá, com a ajuda do presidente de honra da agremiação, o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito do município.

A boa fase da agremiação se reflete na vida de Rayane – ela abandonou a antiga profissão de vendedora e começa a dar os primeiros passos como profissional do samba. Para 2024, já conta com uma equipe que a auxilia na estreia como rainha, na recém-promovida agremiação na Série Ouro. “Eu sou do povo. Vou muito pela questão também da minha logística da escola de samba, por ter esse contato, e ver que Maricá teve um desenvolvimento com o PT. Sou a favor, por ser da cidade vejo o que está sendo desenvolvido”.

Já com o sonho de ir para o Grupo Especial, ela começou no samba em 2018 e de lá pra cá, além de ser rainha de bateria, também é passista do Salgueiro. “Minha mãe sempre me levava nos blocos de rua, porque em Maricá não tinha escola de samba. Em 2018 comecei como passista e em 2020, por estar sempre presente e ser da cidade, me chamaram para o cargo”.