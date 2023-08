A polêmica nasal que prejudica novo filme de Bradley Cooper

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O compositor e pianista americano Leonard Bernstein (1918-1990) terá sua vida iluminada em Maestro, filme que Bradley Cooper, 48 anos, escreve, dirige e protagoniza. Mas bastou o trailer da produção, com lançamento na Netflix previsto para dezembro, ser exibido para a patrulha do politicamente correto implicar com a avantajada prótese nasal usada pelo não judeu Cooper, logo acusado de antissemitismo, com indevido estardalhaço. Os filhos do músico saíram em sua defesa nas redes sociais. “Leo­nard Bernstein tinha um belo nariz grande. Bradley optou por ampliar sua semelhança com ele e nós não vemos problema nisso”, diz o comunicado assinado em conjunto pelos herdeiros Jamie, Alexander e Nina Bernstein.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2023, edição nº 2856