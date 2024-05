A polêmica em torno do primeiro retrato oficial de Rei Charles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rei Charles III, do Reino Unido, recebeu nesta terça-feira, 14, o seu primeiro retrato desde a coroação em maio passado. O quadro do artista Jonathan Yeo retrata Charles em um fundo de tons vermelhos vívidos, vestindo o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa. A obra foi encomendada em 2020 para celebrar os 50 anos do então Príncipe de Gales como membro do órgão de doações The Drapers’ Company.

“Nunca vi nada mais feio”, escreveu um usuário do X. “Rei Charles até se assustou com a sua pintura!! Será que está também terá o mesmo fim do quadro que deram de presente para Winston Churchill e pouco tempo depois ele queimou o quadro!!!”, questionou outro, fazendo referência a uma obra feita em 1954, para comemorar o 80º aniversário do primeiro-ministro do Reino Unido, mas que não agradou o político. “E finalmente o Charles, agora rei, recebeu um quadro a sua altura. Tão bizarro quanto o retrato de Dorian Grey e do amaldiçoado de Ghostbusters”, disse um terceiro em relação ao quadro assombrado do filme Os Caça-Fantasmas 2 (1989). “Nunca uma ‘auto apresentação’ da nobreza foi tão fiel ao espírito de porco do nobre inglês quanto esse retrato que Rei Charles nos mostrou. É como observar um sujeito envolto a uma aura de sangue e morte. O fato dele ter ficado satisfeito com a imagem também nos diz muito dele”, concluiu outro usuário.

