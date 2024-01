A polêmica causada por prêmio dado a príncipe Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém-laureado com o prêmio Lenda Viva da Aviação, em Los Angeles, Príncipe Harry, 39 anos, atiçou as labaredas de uma nova polêmica. Instantaneamente, veteranos de guerra se pronunciaram, ressaltando “a ausência de grandes feitos” no período em que ele serviu no Exército britânico, tendo participado de missões de treinamento nos Estados Unidos e de combate no Afeganistão. A honraria é mesmo, por assim dizer, eclética — no rol dos bilionários que rompem os ares por hobby, Jeff Bezos e a mulher, Lauren Sánchez, já foram agraciados, ao lado de celebridades como Tom Cruise e Harrison Ford, por suas atuações como piloto nas telas. Harry agradeceu e mais não disse. Só quebrou o silêncio dias mais tarde, enviando mensagem de apoio ao pai, o rei Charles III, que passará por cirurgia para tratar um aumento na próstata e com quem vive às turras.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2024, edição nº 2877