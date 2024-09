A polêmica barba de príncipe William que veio para ficar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece que o visual do príncipe William com barba veio para ficar. O filho mais velho do rei Charles III exibiu os pelos faciais, pela primeira vez em público, nesta quinta-feira, 5, quando participava de uma exposição em Londres em apoio a uma instituição de caridade.

O príncipe de Gales, que costuma estar sempre barbeado, já havia mostrado o visual em um vídeo ao lado de Kate Middleton, publicado para marcar o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris. Na época, o conteúdo foi descrito por próximos como uma nova edição “das guerras da barba”, em referência a uma suposta discussão sobre o visual do príncipe Harry, que estremeceu a relação entre os irmãos.

Harry, adepto do visual, já foi acusado de desrespeitar as regras das Forças Armadas da Inglaterra quando exibiu a barba durante um evento oficial militar. Em sua biografia, o príncipe contou que seu irmão tentou, por mais de uma semana, convencê-lo a raspasse para seu casamento.

“Ele realmente me exigiu, como o herdeiro falando com o reserva, que me barbeasse”, revelou Harry, alegando que, na verdade, William tinha ciúmes dele. “Ele odiava a ideia de eu aproveitar uma vantagem que lhe foi negada.