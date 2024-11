A piada desnecessária de John Stamos com careca de colega

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator John Stamos recebeu uma série de críticas após ter feito uma “careca” no Photoshop em uma publicação de apoio ao amigo Dave Coulier. Eles foram colegas de elenco na série Três É Demais, exibida originalmente entre os anos 1980 e 1990, e mativeram a amizade depois do fim da produção. Em outubro, Coulier anunciou seu diagnóstico de linfoma não-Hodgkin. “Nada como colocar uma careca falsa e ostentar algumas habilidades de Photoshop para mostrar um pouco de amor e solidariedade com o meu irmão Dave Coulier”, escreveu Stamos na legenda, em referência ao amigo que enfrenta o tratamento contra câncer.

Nos comentários, muitos viram a “brincadeira” como desrespeito. “Sinto muito, mas como sobrevivente de um câncer, isso não é apoio. Isso é uma piada. Você deveria se sentir envergonhado. Não é assim que você demonstra apoio”, escreveu um seguidor. Com a repercussão negativa, Dave Coulier saiu em defesa do colega. “É a nossa amizade… e é assim que estamos lidando com esses tempos difíceis. Humor é o que me motiva”, diz Coulier em nota. Já Stamos não se manifestou sobre a reação negativa a sua homenagem.