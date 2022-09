Quem é o responsável por descobrir talentos para o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De fã na plateia em 1985, a mandachuva das atrações em 2022. A trajetória do cantor e compositor Zé Ricardo, 51 anos, até chegar a ser diretor artístico do Rock in Rio daria um filme. Filho de porteiro e de uma lavadeira, o artista se tornou o responsável pela curadoria do bem-sucedido Palco Sunset, que hoje rivaliza na preferência do público com o Palco Mundo, além do Espaço Favela, que traz novos expoentes do cenário musical brasileiro.

“Fico muito mexido quando os portões do festival se abrem e vejo aqueles jovens correndo pelo gramado. Eu era um desses jovens na primeira edição do evento. Me sinto na obrigação de criar uma programação que abarque todos os gostos e gêneros”, se emociona o diretor, que entrou para a equipe fixa do Rock in Rio em 2007. Ele lembra que juntou dinheiro durante três meses para conseguir comprar um ingresso da primeira edição do evento, há 37 anos.

Ousado e antenado com o meio musical, Zé Ricardo já fez combinações que a princípio causariam estranheza – como quando juntou Zé Ramalho e Sepultura, Alcione e Iza, Ney Matogrosso e Nação Zumbi, entre outros. “O objetivo do meu trabalho é relevar, provocar e atualizar. A diversidade não precisa ser dita o tempo todo, ela está numa mensagem subjetiva na programação. O clima tem que ser de pertencimento”, explica.

Sempre que ganha convites para o festival, o diretor faz questão de presentear pessoas que talvez não tivessem acesso àquele universo. “Já dei ingresso para motorista, faxineira e taxista. O meu trabalho de curadoria tem que ser espelho da nossa sociedade, numa linguagem conectada com as demandas dos tempos atuais”, completa Zé Ricardo.

No vídeo a seguir, ele comenta sobre a importância do Espaço Favela no festival. Confira: