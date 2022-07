A pessoa do primeiro escalão do PT de quem Lula mais ouve reclamações 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para onde quer que Lula (PT) vá, sempre surge um nome de quem se fala. E se fala mal. Seja em reunião com empresários ou com apoiadores, em São Paulo ou nas ruas de Salvador, não é de agora que o ex-presidente tem ouvido muitas críticas a respeito da postura, digamos um tanto agressiva e imperativa, de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Em alguns casos, ele muda de assunto, em outros finge que vai conversar com ela sobre seu jeitinho irritadiço de ser. Mas no fundo, nada muda, e vida que segue. Enquanto as pesquisas de opinião se mantêm favoráveis ao petista, o temperamento da “comandante” se enrijece mais.