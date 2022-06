A importuna data para Rosa Weber assumir a presidência do STF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já está marcado: Rosa Weber, 73 anos, assume a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 9 de setembro. Não é uma mística “sexta-feira, 13”, mas tem seus suspiros de “terror”. A ministra toma posse, portanto, dois dias depois do sempre tenso feriado de 7 de setembro – uma data que, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), se tornou sinônimo de rebuliço causado por protestos em Brasília – incluindo manifestações contrárias ao STF, como ocorreu no ano passado. Como se não bastasse, Weber chega à presidência já no aquecimento para o primeiro turno das eleições. Ou seja, com os ânimos a mil.

