A pertinente estratégia do streaming para derrotar de vez a TV aberta

Mônica Albuquerque, diretora de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Novelas da Warner Bros Discovery na América Latina, defende que a palavra de ordem no audiovisual atualmente é diversidade. “Toda vez que vamos produzir um conteúdo original, nos perguntamos o porquê queremos produzir aquele conteúdo, isto é, o que o produto traz de diferente. A chave para quem quer entender o mercado é assumir que é novidade, é uma aventura. Estamos arriscando o tempo todo, errando, aprendendo com os erros… E isso é importante, através dos erros inovamos. Tem que ter coragem para repensar estratégias”, diz ela, que já foi executiva de talentos da TV Globo.

Monica participou do painel “HBO Max Apresenta: Por que o streaming está conquistando os talentos no Brasil?”, em paralelo à programação do Festival de Cinema de Gramado, no II Mercado Audiovisual entre Fronteiras, que faz parte do Gramado Film Market, nesta segunda-feira, 15. Como exemplo de um projeto bem-sucedido, Mônica cita a série Pacto Brutal, sobre o assassinato da atriz Daniella Perez. “Há 30 anos, esse crime foi tratado de forma machista, que fragilizou a vítima. O que buscamos são esses conteúdos que se tornam relevantes nas discussões, com temas, abordagens e olhares que ajudem a sociedade na sua evolução”, disse ela, reforçando em seguida que a empresa vai sim investir em novelas. Na verdade, vão chamar de “telesséries”, marcando esse híbrido de série com a novela tradicional.