A pernambucana que saiu da favela para virar Miss Alemanha

Decididos a modernizar as regras do concurso, os organizadores do Miss Alemanha acrescentaram à beleza os requisitos “caráter” e “missão” e abriram a porta à diversidade. Foi nesse cenário que a brasileira Domitila Barros, 37 anos, ativista social com mestrado em ciência política, recebeu a faixa de vencedora e se tornou a primeira negra e imigrante a ganhar o título, deixando para trás 159 concorrentes. “O mundo mudou, minha gente”, diz Domitila, nascida em uma favela do Recife chamada Linha do Tiro. Radicada em Berlim desde 2006, ela está a duas horas de Kiev, a capital ucraniana sob bombardeio russo, mas prefere não dar palpite. “Em vez de ser a bonitona que fala sobre tudo, prefiro abrir espaço a pessoas mais capazes do que eu”, pondera.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779